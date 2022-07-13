13 Tem 2022 - 22:08- Belediyeler

Kahramankazan'da Şehit Aileleri ve Gaziler Yemekte Bir Araya Geldi...

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin 6’ıncı yıl dönümünde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna akşam yemeği verdi.

Kahramankazan'da Şehit Aileleri ve Gaziler Yemekte Bir Araya Geldi... mask
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Duygu dolu anların yaşandığı programda konuşan Başkan Oğuz, 15 Temmuz’a senaryo ya da kontrollü darbe denilmesinin son derece canını sıktığını belirterek, “15 Temmuz’u hafife alan bu insanları gördükçe şunu demeden edemiyorum. Biz bu şehitlerin çocuğuyuz. Siz kimin çocuğusunuz” diye konuştu.

Kahramankazan Belediyesi’nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 6’ıncı yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinlikleri sürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki şehit aileleri ve gaziler onuruna bir akşam yemeği verdi. Yemeğe Başkan Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve ilçe protokolü ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Terörle mücadele, iç güvenliğin sağlanması ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen kahramanların aileleri ve gaziler, onurlarına verilen yemekte sohbet edip, hasret giderdi. Başkan Oğuz, yemek öncesinde tüm masaları tek tek gezerek, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Salonda duygu dolu anlar yaşanırken, bazı şehit aileleri ve gazilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. “Biz şehitlerin çocuğuyuz, siz kimin çocuğusunuz”

Başkan Oğuz, şehitlere rahmet ve minnet, gazilere ise hayırlı ömürler dileyerek, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramankazan’da da 15 Temmuz gecesi tarihe altın harflerle kazınan bir destanın yazıldığını söyledi. Türk Milleti’nin tarihte hiçbir milletin boyunduruğuna girmemiş yegâne millet olduğunu belirten Oğuz, Türk Milleti’nin bunun için birçok bedel ödediğini, son olarak da 15 Temmuz’da darbeci hainlere karşı bu bedeli ödediğini söyledi.

15 Temmuz’a senaryo ya da kontrollü darbe denilmesinin son derece canını sıktığını ifade eden Oğuz, “15 Temmuz’un Türk Milleti’nin gördüğü en büyük işgal girişimidir. 15 Temmuz’u hafife alan, sınır ötesinde verilen bunca mücadeleyi hafife alan bu insanları gördükçe şunu demeden edemiyorum. Biz bu şehitlerin çocuğuyuz. Siz kimin çocuğusunuz. Ama bilsinler ki bu topraklarda kahramanlar bitmedi, bitmez” diye konuştu. Şehit ailelerinin ve gazilerin başlarının tacı olduğunu ifade eden Oğuz, “Şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Sizlerle büyük bir aileyiz. Sizler için ne yapsak azdır. Bu büyük ailenin fertleriyle bir arada olmaktan onur duyuyorum” diye konuştu.

 

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13 Tem 2022 - 22:08 - Belediyeler

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