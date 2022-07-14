14 Tem 2022 - 13:03- Belediyeler G: 14 Tem 2022 - 13:04

Kahramankazan’da Şehitler Anısına “Demokrasi Koşusu” Düzenlendi...

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Kahramankazan Belediyesi’nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Demokrasi Koşusu’na katılanlar adımlarını şehitler için attı.
Kahramankazan’da Şehitler Anısına “Demokrasi Koşusu” Düzenlendi... mask
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Sporcularla birlikte koşuya katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Türk Milleti’nin bağımsızlık koşusu ezelden başladı, ebede kadar devam edecek” dedi. Kahramankazan Belediyesi’nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 6’ıncı yıl dönümünde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda belediye tarafından şehitler anısına Demokrasi Koşusu düzenlendi.

Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği koşuya, 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı. Koşuya katılanları Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve ilçe protokolü de yalnız bırakmadı. Başkan Oğuz ve Kaymakam Parlar da sporcularla birlikte koştu. Kaymakamlık önünden başlayan koşu, belediye binası önünde son buldu. Koşu sırasında vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ve iş yerlerinden sporculara alkışlarla destek verdi. Halk koşusunda dereceye girenlere ödülleri takdim edilirken, kadınlarda Dilek Duymaz, erkeklerde ise Kaan Atılgan birinci oldu. 

“Türk Milleti’nin bağımsızlık koşusu ebede kadar sürecek” 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti’nin can damarlarına kasteden hain darbecilerin, o gece şehitler, gaziler ve Türk halkı tarafından bertaraf edildiğini söyledi. Hain darbe girişiminin engellenmesinin ardından ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenledikleri etkinliklerle şehitleri yâd ettiklerini ifade eden Oğuz,   “Bugün de Kahramankazan’da 15 Temmuz Demokrasi Koşusu düzenledik.

Şeref duyduğumuz Ay Yıldızlı Bayrağımızın altında kıyamete kadar hür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Türk Milleti’nin bağımsızlık koşusu ezelden başladı, ebede kadar devam edecek. Siz gençler de bunun timsalisiniz. Koşuya katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Oğuz, şehitlere rahmet ve minnet, gazilere ise hayırlı ömürler diledi.

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14 Tem 2022 - 13:03 - Belediyeler

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