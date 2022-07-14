14 Tem 2022 - 23:28- Gündem G: 14 Tem 2022 - 23:29

Bakan Akar Müjdeyi Verdi! Astsubayların Derece ve Kademe Talebi Karşılandı...

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Silah arkadaşlarımıza ve gençlerimize hayırlı olsun” dedi.
Bakan Akar Müjdeyi Verdi! Astsubayların Derece ve Kademe Talebi Karşılandı... mask
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ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Resmî Gazete’de yayımlanan 7415 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar şunları belirtti: “Bakanlığımızda yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 7415 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de kabul edilmiş, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından da onaylanarak Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun ile Astsubay arkadaşlarımızın yıllardır süren talebi karşılanmış, yüksekokul mezunu Astsubaylarımızın mesleğe dokuzuncu derece birinci kademe yerine, dokuzuncu derece ikinci kademeden başlamaları, Harekât veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan Uzman Erbaşlarımıza bu statüye geçiş için ilave sınav, Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayanların da bu hizmetten faydalanmaları, Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödeyemedikleri veya 184 gün ve daha fazla yurt içinde bulundukları için dövizli askerlikten faydalanamayanlara da imkân sağlanmıştır. Yeni düzenleme kahramanca ve fedakârca görev yapan silah arkadaşlarımıza ve mükellef gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyor, emeği geçen değerli milletvekillerine teşekkür ediyoruz.”
# astsubat

14 Tem 2022 - 23:28 - Gündem

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