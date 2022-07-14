Dolar 2022’nin En Zirvesini Gördü! Dolar ne kadar olacak?

ANKARA (İGFA) - ABD’de haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından döviz kurlarında dalgalanmalar artmaya devam etti. Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyelerine ulaşarak 17,50’yi gördü.
Amerika’daki enflasyon beklentilerin üzerine çıkmasıyla piyasalar alt üst oldu. Dolar 20 yıl sonra ilk kez euro’nun üstüne çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.