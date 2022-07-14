14 Tem 2022 - 23:35- Gündem G: 14 Tem 2022 - 23:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da Saraçhane'ye davet!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açık davet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün vatandaşları, 15 Temmuz'da İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da Saraçhane'ye davet! mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" ifadesini kullandı.
# 15 temmuz

14 Tem 2022 - 23:35 - Gündem

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