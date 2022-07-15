Cüneyt Arkın’ın Adı Çankaya'da Yaşayacak...

Başkan Taşdelen: "Çok değerli sanatçımız Cüneyt Arkın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cüneyt Arkın'ın değerlerini ve anılarını Çankaya'da yaşatmaya devam edeceğiz" Çankaya Belediyesi, Türkiye'nin değerlerini yaşatmaya devam ediyor. Çankaya Belediye Meclisi, tüm partilerin ortak önergesi ile Çankaya'da yapılacak bir parka veya merkeze ünlü sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın isminin verilmesini oybirliği ile kabul etti.

Cüneyt Arkın'ın hiçbir zaman duruşundan ve aydınlanmadan ödün vermeden yaşayan bir çınar olduğuna vurgu yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çok değerli sanatçımız Cüneyt Arkın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meclisimiz de tüm partilerin ortak önerisi ve oybirliği ile Cüneyt Arkın adını Çankaya’da yaşatmak için adım attı. Cüneyt Arkın'ın değerlerini ve anılarını Çankaya'da yaşatmaya devam edeceğiz. Cüneyt Arkın'ın adını Çankaya’da yaşatmak bizim için büyük bir onurdur" diye konuştu.