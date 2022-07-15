15 Tem 2022 - 10:31- Gündem G: 15 Tem 2022 - 10:32

Hastanelerde Yeni 'Güvenlik' Dönemi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ülke genelindeki hastanelerde yeni uygulamaya geçildiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerle ilgili alınan yeni kararı sosyal medya hesabından paylaştı.
Hastanelerde Yeni 'Güvenlik' Dönemi! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçileceğini açıkladı. Bakan Koca, sağlık kurumlarına kapı güvenlik sistemleri kurularak 24 hastanede yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, ''Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak'' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1547592480413007874
# Hastanelerde Yeni 'Güvenlik' Dönemi!, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hastane Yeni Güvenlik Uygulaması

15 Tem 2022 - 10:31 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dolar 2022’nin En Zirvesini Gördü! Dolar ne kadar olacak? mask
Dolar 2022’nin En Zirvesini Gördü! Dolar ne kadar olacak?
Köy Okulları "Yaşam Merkezi' Olacak! mask
Köy Okulları "Yaşam Merkezi' Olacak!
MTV 2. Taksit İçin Son Gün 1 Ağustos... mask
MTV 2. Taksit İçin Son Gün 1 Ağustos...
Paris Fuarı'nda Türkiye Rüzgarı Esti! mask
Paris Fuarı'nda Türkiye Rüzgarı Esti!
2 günde trafik kazalarında 10 kişi öldü mask
2 günde trafik kazalarında 10 kişi öldü
TEDAŞ'a siber saldırı yapıldı! 208 bin kişinin kişisel bilgileri çalındı... mask
TEDAŞ'a siber saldırı yapıldı! 208 bin kişinin kişisel bilgileri çalındı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL