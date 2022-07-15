15 Tem 2022 - 17:46- Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 15 Temmuz Mektubu!

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ANKARA (İGFA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 15 Temmuz Mektubu! mask
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İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre mektubuna "Aziz gardaşım" diye başlayan Aliyev, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirtti.

İlham Aliyev, Türk halkının altı yıl önce vatanın bağımsızlığını ve egemenliğini savunarak, devleti ve demokrasiyi sahiplenerek gerçek bir yiğitlik ve kahramanlık örneği verdiğini, gücünü ve büyüklüğünü dünyaya bir kez daha ispatladığını kaydetti.

Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün, kahraman Türk halkının vatanına, devletine ve demokratik geleneklere bağlılığının vücut bulmuş hâli olduğunu ifade eden Aliyev, "Halkın size olan sonsuz güven ve itimadı, sizin etrafınızda sıkıca birleşmesi, Türk devletine yapılan ihanetin önlenmesinde ve ülkenizin bu zorlu sınavdan çıkmasında belirleyici rol oynamıştır. Millî birlik ve beraberliğin, yılmaz iradenin ve güçlü liderliğin göstergesi olan bu muhteşem zafer, Türk devlet tarihine ebediyen kazınmıştır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan halkı ve devletinin ilk dakikalardan itibaren kardeş Türkiye'nin yanında durarak hain darbe girişimini şiddetle kınadığını belirten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir millet, iki devlet ilkesi doğrultusunda hem mutlu hem de hüzünlü günlerde birbirlerine destek olan halklarımız zor zamanlarda da birbirlerine destek olarak kardeşliklerini ispat etmektedirler. Bundan sonra da her konuda Türkiye'nin yanında olacağız. Halklarımızın iradesine dayalı, birbirine kopmaz bağlarla bağlı, dostluk ve kardeşlik üzerine kurulmuş Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada bir benzeri yoktur. Şuşa Beyannamesi'nde belirlediğimiz müttefiklik hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğimize eminim."

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15 Tem 2022 - 17:46 - Gündem

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