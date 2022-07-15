15 Tem 2022 - 17:46- Belediyeler

Şehitler Haftasında Türkiye Satranç Turnuvası Düzenlendi...

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Kahramankazan Belediyesi’nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Satranç Turnuvası farklı illerden gelen satranç tutkunlarını buluşturdu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada sporcular hamlelerini şehitler için yaptı. 
Şehitler Haftasında Türkiye Satranç Turnuvası Düzenlendi... mask
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Kahramankazan Belediyesi’nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 6’ıncı yıl dönümünde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Etkinlikler kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Türkiye Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvanın açılışına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Salı Pazarı alanında düzenlenen turnuvaya Ankara içinden ve il dışından çok sayıda satranç tutkunu katıldı. Başkan Oğuz burada satranççılarla tek tek ilgilenerek, onlarla sohbet etti. Her yaştan sporcunun katıldığı turnuvanın açılış hamlesini Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz yaptı. Turnuvanın başlamasının ardından, satranççılar hamlelerini şehitler anısına yaptı.  

Her hamleniz sizin gelişiminize katkı sunacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, satranç turnuvasının açılışında yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin engellenmesinin sembol ilçesi haline gelen Kahramankazan’da satranç sporcularını ve ailelerini ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. 15 Temmuz gecesi Kahramankazan’da yaşananları anlatan Oğuz, ilçe halkının o gece verdiği mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Satrancın önemli bir strateji oyunu olduğunu ifade eden Oğuz, sporcuların yapacakları her hamlenin onların gelişimine önemli katkılar sunacağını söyledi. Oğuz, turnuvaya katılan sporculara ve ailelerine teşekkür eden Oğuz, sporculara başarılar diledi.  

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15 Tem 2022 - 17:46 - Belediyeler

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