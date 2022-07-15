James bu defa da Jüpiter’i görüntüledi

ANKARA (İGFA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan çekilmiş evrenin en derin görüntüsü yayınladı.
NASA, çığır açan James Webb Uzay Teleskobunun çektiği yeni görüntüleri yayımladı. Kızılötesi görüntüler o kadar net ki Jüpiter'in ince halkalarını ve bazı uydularını görebilirsiniz. Bilim insanları, Webb’in bu kadar kısa sürede bu kadar net görüntü elde etmesine şaşırıyor.
JÜPİTER'İN UYDULARI DA GÖRÜLÜYOR
NASA, Güneş Sisteminde yer alan Jüpiter gezegenine ait yeni heyecan verici bir görüntü daha paylaştı. James Webb Teleskobunun kızılötesi ışıkta parlayan ‘gaz devi’ olarak tanımlanan Jüpiter'i yakaladığı ilk görüntüler heyecana neden oldu. Üstelik Jüpiter'in uyduları Europa, Thebe ve Metis de fotoğrafta görülebiliyor.
NASA’nın blog yazısında paylaştığı bu görüntü önceki galaksi ve bulutsu görüntülerinden biraz daha farklı. Çünkü uzay ajansı, aslında bu Jüpiter fotoğrafı üzerinde uzak galaksilerin ve bulutsuların görüntüleri kadar işlem yapmadı. Webb'in fırlatıldığı ilk aylarda çekilen Jüpiter görüntüsü, uzay teleskobunun iyi çalışıp çalışmadığını görmek için esasen kontrol amaçlı çekilen bir fotoğraf.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.