Mamak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi...

Mamaklılar şanlı mücadelenin anma programlarına büyük ilgi gösterdi. “Unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen binlerce kişi hep bir ağızdan terör örgütü FETÖ’yü lanetledi, milli birlik ve beraberlik sloganları attı. Mamak Belediyesi 15 Temmuz Anıtı önünde toplanan kalabalık, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile birlikte 15 Temmuz Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi 15 Temmuz Anıtı’ndan kanlı darbe girişiminde Mamak’ta Hasan Altın’ın şehit düştüğü AK Parti İlçe Teşkilatı eski binasının önüne kadar süren yürüyüşün sonunda şehitler anısına karanfiller bırakıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Darbeye karşı çıkan ve en kutsal varlığını, canını vatanı için gözünü kırpmadan veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Kanlı Darbeciler, tarihin karanlık sayfalarında rezil bir şekilde yerini aldılar” dedi.

Program 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen konser ve etkinliklerle devam etti. Mamak Belediyesi Mehter Takımı binlerce kişiye milli, manevi değerleri bir kez daha yaşattı. Ali Kınık, Mustafa Ceceli ve Uğur Işılak konserleri ile devam eden programda şarkılar, türküler, marşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için söylendi. Ankaralılar parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.