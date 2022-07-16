16 Tem 2022 - 17:17- Gündem

Tüp bebekte doğru bilinen yanlışlar!

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ESHRE (Avrupa Üreme ve Embriyoloji Derneği) 2022 kongresi geçtiğimiz hafta İtalya’nın Milano şehrinde düzenlendi.
Tüp bebekte doğru bilinen yanlışlar! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Avrupa Üreme ve Embriyoloji Derneği’nin 2022 kongresinde değiştirilen bilgiler ışığındaki yanlış bilinen doğruları açıkladı…

Çikolata kisti olan kadınlarda uzun tedavi protokolleri yerine kısa tedavi protokollerinin de etkin olduğu, ayrıca tüp bebek öncesi çikolata kistine yönelik cerrahi işlemlerin tüp bebek sonuçlarına olumlu etkisinin olmadığı gösterildi.

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ile tekrarlayan düşüklerin birbirine benzer nedenlerden olduğu ve ilk sıradaki nedenin pıhtılaşma bozukluklarından değil embriyonun genetik yapısının bozuk olmasından kaynaklandığı gösterilmiştir.

Tüp bebekte başarıyı arttırmak için herkese ‘Genetik tanılı tüp bebek’ değil ama ‘Yapay zekalı embriyo seçimi’nin önerilebileceği belirtilirken, ileri kadın yaşında halen en güvenilir yöntemin ise genetik tanılı tüp bebek olduğu bildirilmiştir.

38 yaşından ileri yaştaki kadınlarda ikiden fazla tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ve genetik bozukluk öyküsü olanlarda klasik tüp bebek yerine genetik tanılı tüp bebek önerilmektedir.

Tüp bebek başarısını arttırmada vajendeki iyi bakteriler embriyonun tutunmasında önemli iken bilinenin aksine propiyotik tüketiminin çok etkin olmadığı, vajinal laktobasil içeren fitillerin daha etkin olduğu bildirildi.

Tüp bebekte stres faktörünün en az tüp bebek tedavisi kadar önemli olduğu ve genetiği normal, iyi bir embriyonun tutunamama nedenleri arasında stresin önemli yer tuttuğu belirtildi.

Donmuş embriyo transferlerinin tüm dünyada giderek arttığı ve yeni yöntemler sayesinde embriyolara zarar gelmeden çözülebildiği gösterilmiştir.

Donmuş embriyo transferlerinin de kişiselleştirilmesi gerektiği, klasik tedavi protokollerinin hormonlar ile kontrol edilip gerekirse değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Embriyo dondurma ile tüp bebekte en çok korkulan komplikasyon olan OHSS (Yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromu) artık görülmezken yeni tanımlama olarak ‘Aşırı uyarılmış yumurta’ tanımlanması yapılmıştır.

16 Tem 2022 - 17:17 - Gündem

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