Ücretli çalışan yıllık yüzde 5,7 arttı

ANKARA (İGFA) - Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artış gösterdi.
TÜİK, Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 529 bin 149 kişi iken, 2022 yılı Mayıs ayında 14 milyon 299 bin 713 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Mayısta ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,2 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Mayıs 2022
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Mayısta ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,2 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2022
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.