18 Tem 2022 - 16:50- Gündem

Ücretli çalışan yıllık yüzde 5,7 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun yayımladığı verilere göre ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 5,7 arttı.
Ücretli çalışan yıllık yüzde 5,7 arttı mask
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ANKARA (İGFA) - Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artış gösterdi.

TÜİK, Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 529 bin 149 kişi iken, 2022 yılı Mayıs ayında 14 milyon 299 bin 713 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Mayısta ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,2 arttı.

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Mayıs 2022

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Mayısta ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,2 arttı.

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2022

18 Tem 2022 - 16:50 - Gündem

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