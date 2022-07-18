Bayram sonrası bu detoksu uygulayın! Yağlarınız Erisin...

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, yoğun beslenmeye maruz bırakılan bedeni arındırmak ve fazlalık oluşturan, bizleri rahatsız eden vücut yağını yakmak için bayram sonrası detoksun yapılmasının denebebileceğini dile getirdi.
Fidan, 3 gün boyunca düzenli olarak yapılacak programda, bol miktarda su içmeye ve hareketi artırmaya özen gösterilmesini önerdi.
İŞTE O FORMÜL
Sabah kahvaltısı;
4 yemek kaşığı kadar yoğurt2 yemek kaşığı kadar yulaf1 ince dilim ananas veya 12 adet kiraz10 tane çiğ badem veya fındık1 çay kaşığı toz tarçın ve çörekotu
Tüm malzemeler karıştırıp tüketilsin.
Ara öğün;
1 fincan kiraz sapı bitki çayı
Öğle yemeği;
200 ml kadar smoothie (Tarifi aşağıda)
Karaciğer temizleyici smoothie tarifi
½ su bardağı marul½ su bardağı maydanoz½ küçük boy pancar (yıkanmış ve dörde bölünmüş)1 adet elma (çekirdek ve tohumları çıkarılmış)1 adet limon (soyulmuş)2 dilim taze zencefil1 yemek kaşığı chia tohumu1 tatlı kaşığı karahindiba veya 1 adet çiğden enginar½ su bardağı içme suyu
Ara öğün;
1 fincan sütten yapılmış şekersiz kahve10 tane çiğ badem veya fındık
Akşam yemeği;
6-8 yemek kaşığı kadar sebze yemeği (etsiz ve susuz alınsın)1 kase yoğurtÇiğ ıspanak ve rokadan zengin mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)
Gece;
1 fincan melisa çayı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.