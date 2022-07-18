18 Tem 2022 - 16:50- Gündem

Gülben Ergen'den dost ziyareti!

Usta gazeteci ve Göktürk dergisi yanında Anne ve Çocuk dergilerinin sahipleri Ümit Öner ve Çiğdem Öner yeni açtıkları İtalyan restaurantta sürpriz ziyaret ile sevindiler.