18 Tem 2022 - 16:51- Gündem

Bayram tatilinde son 10 yıla göre trafik kaza oranları azaldı!

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7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı" dedi.
Bayram tatilinde son 10 yıla göre trafik kaza oranları azaldı! mask
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ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranlara trafik kazalarında azalma olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; ölümlü kaza yüzde -????????, can kaybı yüzde -????????, yaralı yüzde -????????, kaza yüzde -???????? azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ SIFIR CAN KAYBI

Bakan Soylu, bayram tatilinde yapılan denetimlerde otoyollar ve şehirlerarası yollarda yüzde 90'ın üzerinde emniyet kemeri takma alışkanlığının geliştiğine işaret ederek, şehir içi trafikte yüzde 80'ler düzeyinde olan bu oranı hem denetim, hem eğitim, hem de rehberlikle artıracaklarını söyledi.

Otobüslerdeki emniyet kemeri kullanımına ilişkin de ciddi tedbirlerin uygulandığını anlatan Bakan Soylu, "Otobüste yolcularımızın emniyet kemeri taktığını büyük memnuniyetle müşahede ettik. Buna devam etmeleri gerekir. Yani kurallara uymaları gerekir. İnşallah bu yapılan emekler boşa gitmez, heba olmaz. Bizden sonraki nesiller de trafik kurallarına uyar" diye konuştu.

18 Tem 2022 - 16:51 - Gündem

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