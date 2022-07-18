Bayram tatilinde son 10 yıla göre trafik kaza oranları azaldı!

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranlara trafik kazalarında azalma olduğunu kaydetti.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; ölümlü kaza yüzde -????????, can kaybı yüzde -????????, yaralı yüzde -????????, kaza yüzde -???????? azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı" ifadelerini kullandı.
HEDEFİMİZ SIFIR CAN KAYBI
Bakan Soylu, bayram tatilinde yapılan denetimlerde otoyollar ve şehirlerarası yollarda yüzde 90'ın üzerinde emniyet kemeri takma alışkanlığının geliştiğine işaret ederek, şehir içi trafikte yüzde 80'ler düzeyinde olan bu oranı hem denetim, hem eğitim, hem de rehberlikle artıracaklarını söyledi.
Otobüslerdeki emniyet kemeri kullanımına ilişkin de ciddi tedbirlerin uygulandığını anlatan Bakan Soylu, "Otobüste yolcularımızın emniyet kemeri taktığını büyük memnuniyetle müşahede ettik. Buna devam etmeleri gerekir. Yani kurallara uymaları gerekir. İnşallah bu yapılan emekler boşa gitmez, heba olmaz. Bizden sonraki nesiller de trafik kurallarına uyar" diye konuştu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.