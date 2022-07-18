18 Tem 2022 - 16:56- Gündem G: 18 Tem 2022 - 16:57

MEB'den 'Mesleki' Yeni İş Birliği Protokolü!

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Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimde istihdam ve üretim ilişkisini güçlendirmek için okul atölyelerinin ve laboratuvarların yeni teknolojilerle donatılması amacıyla Ankara Sanayi Odası ile Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü imzaladı.
MEB'den 'Mesleki' Yeni İş Birliği Protokolü! mask
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ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağından dolayı eğitime erişemeyen kız öğrencilerden meslek liselerinin maruz kaldığı kat sayı uygulamasına kadar Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı problemlerin son 20 yılda çözüldüğünü ve toplumsal taleplerin karşılandığını söyledi.

Bakan Özer, bakanlık olarak mesleki eğitim, okul öncesi eğitime erişim ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sürekli desteklenmesi olmak üzere üç konuya öncelik verdiklerini belirterek, okullaşma oranlarıyla ilgili olarak hedeflerini anlattı.

Mesleki eğitimi ayağa kaldırmak için sektörün tüm temsilcileriyle iş birliği yaptığını ifade eden Bakan Özer, "İlk adımlarını Savunma Sanayi Başkanlığımızla yaptık: ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Düşünün, artık ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenciler geliyor. Ankara Fen Lisesine yerleşen öğrencinin puanından daha yüksek puanı olan öğrenci, meslek lisesine gidiyor. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi... Bunun örnekleri çoğaltabilir. Artık başarılı öğrenciler meslek liselerini tercih etmeye başladı. Yani 28 Şubat sürecinin suyun akışını yatağından değiştirdiği süreci biz tersine döndürmüş olduk. Artık akademik olarak başarılı öğrencileri de meslek liseleriyle buluşturmaya başladık. Meslek liseleri üretim yapmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Amaçlarının üretim değil, eğitim olduğunu vurgulayan Bakan Özer, meslek liselerinin artık fikrî mülkiyetle ilgili patent, faydalı model, marka tasarımı gibi alanlarda ürün tescilleri almaya ve onları ticarileştirmeye başladığına değindi.

ÇIRAK-KALFA SAYISI 560 BİNE ÇIKTI

25 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'deki tüm mesleki eğitim merkezlerindeki çırak-kalfa sayısı 160 binken bu rakamı bugün 560 bine çıkardıklarını anlatan Bakan Özer, "11 ayda 400 bin yeni gencimiz mesleki eğitim merkezleriyle tanışmış oldu ve bu öğrencilerimiz ayda 1.275 TL ücret alıyorlardı asgari, ücretin yüzde otuzu kadar. Bu artışla bunlar 1.700 TL'ye çıkmaya başladı. İşte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gaziantep Şahinbey İlçe Belediye Başkanımız, bu öğrencilere ilave burslar vermeye başladılar. Ben inanıyorum ki ASO Başkanımız ve ATO Başkanımız da Ankara'daki mesleki eğitim merkezini güçlendirmek için bu protokole ilave olarak bir rakam ortaya koyup burs vereceklerdir." diye konuştu.

Bakan Özer, mesleki eğitim alanında yaptıkları katkılardan dolayı ATO ve ASO başkanları ile diğer sektör temsilcilerine teşekkür etti. Konuşmalar sonrasında iş birliği protokolü, Bakan Özer ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından imzalandı.

# ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde istihdam, MEB Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü
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18 Tem 2022 - 16:56 - Gündem

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