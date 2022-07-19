Mamak Mektepte Müzik Susmuyor!

Usta eğitimciler, öğreticiler tarafından verilen bağlama, keman, gitar, ritim, şan, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, çocuk koroları, halk dansları ve bale kursları müziğe, sanata gönül verenlerin yeteneklerini ortaya çıkarıyor.
Sanatın sanatçının başkenti Mamak
Mamak’taki gençleri kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmak adına projeler geliştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanatın ve sanatçının başkenti olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Kurslarımıza katılanlar hem sosyalleşiyor hem de kendilerini keşfediyorlar” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.