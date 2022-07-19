Mamak Mektepte Müzik Susmuyor!

Usta eğitimciler, öğreticiler tarafından verilen bağlama, keman, gitar, ritim, şan, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, çocuk koroları, halk dansları ve bale kursları müziğe, sanata gönül verenlerin yeteneklerini ortaya çıkarıyor.

Sanatın sanatçının başkenti Mamak

Mamak’taki gençleri kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmak adına projeler geliştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanatın ve sanatçının başkenti olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Kurslarımıza katılanlar hem sosyalleşiyor hem de kendilerini keşfediyorlar” dedi.