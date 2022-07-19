Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’da Resmi Törenle Karşılandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sadabad Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Reisi karşıladı. İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke millî marşları çalındı.
Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Törende, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, daha sonra baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.