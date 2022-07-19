19 Tem 2022 - 10:57- Belediyeler G: 19 Tem 2022 - 10:58

Çankaya Halk Kart 11. Dönem Başvuruları Başladı! Son Gün 5 Ağustos...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı “Çankaya Halk Kart”ın 11. dönem başvuruları başladı.  

Çankaya Halk Kart 11. Dönem Başvuruları Başladı! Son Gün 5 Ağustos... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

600 TL nakdi destek sağlayan Halk Kart’a, https://www.cankaya.bel.tr/halkkart adresinden yapılabilecek başvuruların son günü 5 Ağustos. Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Halk Kart’ın yeni dönem başvuruları başladı. İhtiyaç sahipleri https://www.cankaya.bel.tr/halkkart linki üzerinden başvuru yapabilecekler.   

Sosyal demokrat belediyeciliğin birçok örneğini hayata geçiren Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar 3.130 hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya’da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor.    

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, özellikle pandemi sürecinde farklı meslek gruplarına sosyal ve ekonomik yardımlarda bulunduklarını kaydederek, ihtiyaç sahibi ailelere de Halk Kart dağıtımı yapmaya devam ettiklerini ifade etti. Halk Kart uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine nakdi destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Alper Taşdelen, “Biz, ‘Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir’ anlayışı ile hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimde belediyenin kaynaklarını halkımız için harcayacağımızın sözünü vermiştim. Çankaya Belediyesi olarak bizim bir tek hizmet ettiğimiz halkımızdır. İhtiyaçlarını biliyor, yardımlarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.    

BAŞVURU ŞARTLARI   

Her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilmediği için Halk Kart verilemiyor.   

Çankaya Belediyesine ait Kadın Sığınma Evinde kalan kadınlara, 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alanlara ve sosyal güvencesi olmayanlara yapılan yardımlarda öncelik tanınıyor.  Eşi, kendi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin adına tescilli taşınmaz mal kaydı olanlara Halk Kart yardımı yapılmıyor.  Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet edenlerin yararlanabileceği Halk Kart’a Çankaya Belediyesi internet sayfasından başvurulabiliyor.  

# Çankaya Halk Kart, ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi, Çankaya Halk Kart 11. Dönem Başvuruları Başladı! Son Gün 5 Ağustos...
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak? mask
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak?
Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik mask
Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı mask
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı
Çankaya'da Sineklere Karşı İlaçlama mask
Çankaya'da Sineklere Karşı İlaçlama
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor   mask
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor  
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor mask
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor
Çankaya Bahçelievler'in Kent Ağaç Atlası Çıkarılacak... mask
Çankaya Bahçelievler'in Kent Ağaç Atlası Çıkarılacak...
Ankara – Niğde Otoyolu Ücreti 2022 Ne Kadar? Niğde Ankara Otoban Ücreti Ne Kadar Oldu? mask
Ankara – Niğde Otoyolu Ücreti 2022 Ne Kadar? Niğde Ankara Otoban Ücreti Ne Kadar Oldu?
Armada Açıkhava Konserleri 2022 Ne Zaman Başlıyor? Ankara Armada Açıkhava Konserleri Ücretsiz Mi, Biletleri Ne Kadar? İşte IF Armada Açıkhava Konser Etkinlik Takvimi? mask
Armada Açıkhava Konserleri 2022 Ne Zaman Başlıyor? Ankara Armada Açıkhava Konserleri Ücretsiz Mi, Biletleri Ne Kadar? İşte IF Armada Açıkhava Konser Etkinlik Takvimi?
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 17 Şubat 2022 Salı Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 17 Şubat 2022 Salı Hava Nasıl Olacak?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak’ta Buğday Hasadı Devam Ediyor... mask
Mamak’ta Buğday Hasadı Devam Ediyor...
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Mamak Mektepte Müzik Susmuyor! mask
Mamak Mektepte Müzik Susmuyor!
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Temmuz 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Temmuz 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankaralılar Yaz Şenlikleri İle Konsere Doyacak! Musa Eroğlu'dan Cem Adrian'a , Mehmet Demirtaş'tan Zara'ya... Daha Birçok Sevilen Sanatçı! mask
Ankaralılar Yaz Şenlikleri İle Konsere Doyacak! Musa Eroğlu'dan Cem Adrian'a , Mehmet Demirtaş'tan Zara'ya... Daha Birçok Sevilen Sanatçı!
16 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
16 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Şehir Hastanesi Acil Nerede? Acilde Hangi Bölümler Var? Yetişkin Ve Çocuk Acil Bölümü Var Mı? Ortopedi, Kalp Damar, Estetikli Dikiş Var Mı? mask
Ankara Şehir Hastanesi Acil Nerede? Acilde Hangi Bölümler Var? Yetişkin Ve Çocuk Acil Bölümü Var Mı? Ortopedi, Kalp Damar, Estetikli Dikiş Var Mı?
Millet Bahçesinde Gripin Ankara Konseri Ne Zaman? Ankara Üniversite Tanıtım Günleri Nerede, Hangi Tarih? İşte Üniversite Tanıtım Etkinlik Detayları… mask
Millet Bahçesinde Gripin Ankara Konseri Ne Zaman? Ankara Üniversite Tanıtım Günleri Nerede, Hangi Tarih? İşte Üniversite Tanıtım Etkinlik Detayları…
15 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
15 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
15 Temmuz'da EGO, Metro, Başkentray ve Otobüsler Bedava? Ankara'da 15 Temmuz'da Otobüsler Ücretsiz Mi? İşte O Açıklama… mask
15 Temmuz'da EGO, Metro, Başkentray ve Otobüsler Bedava? Ankara'da 15 Temmuz'da Otobüsler Ücretsiz Mi? İşte O Açıklama…

19 Tem 2022 - 10:57 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak’ta Buğday Hasadı Devam Ediyor... mask
Mamak’ta Buğday Hasadı Devam Ediyor...
Mamak Mektepte Müzik Susmuyor! mask
Mamak Mektepte Müzik Susmuyor!
Pursaklar'da Başkan Çetin Hasat Sevincine Ortak Oldu... mask
Pursaklar'da Başkan Çetin Hasat Sevincine Ortak Oldu...
Pursaklar Sirkeli Mahallesine Belediyeden Yeni Nesil Parklar... mask
Pursaklar Sirkeli Mahallesine Belediyeden Yeni Nesil Parklar...
Altındağlı Kadınların Ayakkabı Atölyesi... mask
Altındağlı Kadınların Ayakkabı Atölyesi...
Mamak Ekolojik Vadi’de Ekiyor, Biçiyor, Üretiyor... mask
Mamak Ekolojik Vadi’de Ekiyor, Biçiyor, Üretiyor...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL