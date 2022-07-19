19 Tem 2022 - 11:48- Gündem G: 19 Tem 2022 - 11:49

Bakan Akar'dan F-16 Tedariki İçin ABD'ye 'Tasarı' Tepkisi!

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarısına tepki gösterdi.
Bakan Akar'dan F-16 Tedariki İçin ABD'ye 'Tasarı' Tepkisi! mask
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye F-16 satılmamasına yönelik faaliyetleri ile ABD Temsilciler Meclisinin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'na "Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan" eklemeyi kabul etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, tedarikle ilgili sürecin sürdüğünü ve bunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Yunanistan'ın konuyu "uluslararası ilişkiler normlarında izah edilemeyecek boyutlara" getirdiğini ifade eden Bakan Akar, "Yunanistan, Türkiye ve ABD askerî heyetleri arasında F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik varılan mutabakata, çeşitli girişimlerle ellerinden geldiğince etki etmeye çalışıyor." diye konuştu.

Bakanlığın resmi internet sitesinden de yayımlanan habere göre, Türkiye’nin taleplerinin hem Türkiye-ABD hem de NATO ilişkilerine uygun olduğunu vurgulayan Bakan Akar, “ABD yetkilileri görüşmelerde Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu, NATO yetkilileri de Türkiye'nin önemi ile birlikte teröristle, göçle mücadelesindeki başarısını ifade ediyorlar. Hâl böyle iken bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Bir milletvekili, bir grup çıkmış orada birtakım manipülasyonlar, dezenformasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD’nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

NATO'nun güçlü olması için üyelerinin güçlü olması gerektiğini belirten Bakan Akar, "Askerî yetkililer bunun farkında, çalışmalarımızı biliyorlar, biz de görüşlerimizi tüm görüşmelerimizde açıklıkla dile getiriyoruz. Türkiye güçlü bir devlet. 'Ben sana bunu veririm ama şunu yapmayacaksın' gibi şartlı bir şeyin olmaması gerekir. Askerî heyetler arası görüşmelerde mantıklı parametrelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Süreç devam ediyor. Askerî, siyasi, diplomatik anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temennimiz aklıselimin hâkim olması; makul, mantıklı çözümlerin ortaya çıkmasıdır" diye konuştu.

# Bakan Akar'dan F-16 tedariki için ABD'ye 'tasarı' tepkisi!, hulusi akar, Milli Savunma Hulusi Akar
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19 Tem 2022 - 11:48 - Gündem

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