19 Tem 2022 - 17:11- Gündem

Dolar/TL Kuru 2022 Rekorunu Kırdı!

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Son haftalarda artışına devam eden Dolar/TL kuru bugün de yüzde 0,6 yükseldi.

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19 Tem 2022 - 17:11 - Gündem

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