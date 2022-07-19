Dolar/TL Kuru 2022 Rekorunu Kırdı!

BURSA (İGFA) - Son haftalarda artışına devam eden Dolar/TL kuru bugün de yüzde 0,6 yükseldi. Kur, 20 Aralık’tan bu yana en yüksek seviye olan 17,56’yı aştı ve 2022’nin rekorunu kırdı.

Euro/TL kuru 18, sterlin/TL ise 21,1 civarından işlem görüyor.