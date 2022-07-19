Dolar/TL Kuru 2022 Rekorunu Kırdı!

BURSA (İGFA) - Son haftalarda artışına devam eden Dolar/TL kuru bugün de yüzde 0,6 yükseldi. Kur, 20 Aralık’tan bu yana en yüksek seviye olan 17,56’yı aştı ve 2022’nin rekorunu kırdı.
Euro/TL kuru 18, sterlin/TL ise 21,1 civarından işlem görüyor.
Son haftalarda artışına devam eden Dolar/TL kuru bugün de yüzde 0,6 yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.