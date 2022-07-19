19 Tem 2022 - 17:12- Gündem

Türkiye ile İran Arasında 8 Anlaşma İmzalandı...

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi huzurunda iki ülke arasında 8 anlaşma imzalandı.
Türkiye ile İran Arasında 8 Anlaşma İmzalandı... mask
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İran'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyinin 7'nci Toplantısı ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre, bu kapsamda,

"Türkiye ile İran Arasında Kapsamlı Uzun Vadeli İşbirliği Anlaşması",

"Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile İran Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı",

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma",

"Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Spor ve Gençlik Bakanlığı arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Eylem Planı",

"Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile İran Küçük Sanayi ve Endüstri Parkları Kurumu (ISIPO) arasında 7 Nisan 2015'te imzalanan Mutabakat Zaptının tamamlayıcısı hükmünde Eylem Planı",

"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile İran İslam Cumhuriyeti Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Ulusal Metroloji Merkezi Arasında Mutabakat Zaptı",

"İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu (IRIB) ile TRT Arasında İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İran Yatırım, Ekonomik ve Teknik Destek Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

Anlaşmalar, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İran tarafından ise İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çalışma Bakanı Vekili Muhammed Hadi Zahidivafa, Spor ve Gençlik Bakanı Sayyid Hamid Reza Sajjadi, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, Milli Standartlar Kurumu Başkanı Mahdi Eslampanah, İran Yayın Kurumu Başkanı Peyman Jebeli ve İran Yatırım, Ekonomik ve Teknik Destek Kurumu Başkanı Ali Fekri tarafından imzalandı.

İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları için İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye davetiye iletti.

# Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ile İran Arasında Kapsamlı Uzun Vadeli İşbirliği Anlaşması
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19 Tem 2022 - 17:12 - Gündem

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