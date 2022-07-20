Sincan Anne Çocuk Oyun Evinde Yaz Eğlenceleri....

Çocukların anneleriyle birlikte oyun oynayıp keyifli vakit geçirdiği Sincan Belediyesi Anne Çocuk Oyun evleri yaz programıyla devam ediyor. Bahçe etkinliklerinden seramik atölyesine; İngilizceden müzik, drama eğitimlerine kadar birçok faaliyet yaz döneminde de 3-6 yaş arası çocukları ve annelerini bekliyor.

3-6 yaş arası çocukların anneleri ile birlikte katıldığı Anne-Çocuk Oyun Evleri yaz programı her hafta Sincan Belediyesinin sosyal medya hesapları ve internet adresi üzerinden duyuruluyor.

Yaz programında eğlenceli açık hava etkinlikleri ile çocukların doğaya olan ilgisi artıyor. Bol bol doğa etkinliklerinin yanında seramik atölyesi, montessori etkinlikleri, günlük yaşam becerileri; İngilizce, drama, spor ve ritim çalışmalarıyla da çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli, Yenikent ve Evliye Çelebi olmak üzere üç noktada haftada 5 gün hizmet veriyor. Faaliyetlere katılmak için randevu almak gerekmiyor. Daha detaylı bilgi isteyenler 444 4 762 nolu Sincan Belediyesi çözüm merkezini arayabilir.