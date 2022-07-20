20 Tem 2022 - 11:19- Gündem G: 20 Tem 2022 - 11:20

KPSS-2022/1 Sonuçları Açıklandı...

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KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
KPSS-2022/1 Sonuçları Açıklandı... mask
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ANKARA (İGFA) - ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

30 Haziran – 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS-2022/1 sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
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20 Tem 2022 - 11:19 - Gündem

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