20 Tem 2022 - 11:27- Gündem G: 20 Tem 2022 - 11:28

Togg, ‘Konsept Akıllı Cihazı’nı Zorlu Center’da Sergilemeye Başladı...

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Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk kez ocak ayında ABD’de düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de tanıttığı Konsept Akıllı Cihazı’nı, Zorlu Center’da sergilemeye başladı.
Togg, ‘Konsept Akıllı Cihazı’nı Zorlu Center’da Sergilemeye Başladı... mask
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Seri olarak üretilmesi planlanmayan ‘Konsept Akıllı Cihaz’ markanın vizyonunu ortaya koyarken, gelecekte yollara çıkaracağı diğer akıllı cihazlarla ilgili de önemli ipuçları veriyor. 

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleşen dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovu CES 2022’de tanıttığı ve ‘Konsept Akıllı Cihaz’ olarak isimlendirdiği konsept cihazını, Zorlu Center’da ziyaretçilerle buluşturdu. Zorlu Center Levazım Girişi’ndeki alanda sergilenmeye başlanan ve Togg’un gelecek vizyonunu ortaya koyan akıllı cihaz, ilk günden ilgi odağı oldu. 

Dinamik ve yenilikçi bir fastback

Togg’un ‘Konsept Akıllı Cihaz’ olarak isimlendirdiği vizyon otomobili, Togg DNA’sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback. Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor. Otomobil üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu ise Doğu ve Batı’nın birlikteliğini simgeliyor. 

İç tasarımda da kullanıcı deneyimi üst seviyeye taşınıyor

Murat Günak liderliğinde Togg tasarımcıları tarafından geliştirilen ve Pininfarina stüdyolarında üretilen cihazdaki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor. Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip Akıllı Cihaz’da, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor.

İçeride C SUV’un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan yaratılmış durumda. İç mekânda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor. Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi dikkat çekiyor. 

2022 yılı son çeyreğinde seri üretime hazır

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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20 Tem 2022 - 11:27 - Gündem

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