Kahramankazan'da Haşere Avcıları İş Başında...

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, haşere, larva ve kötü koku ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, bu doğrultuda ilçedeki Ova Çayı’nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler, kanalizasyon sistemi ve rögarlar başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama, profesyonel araçlar yardımıyla yapılıyor.
İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca buralardaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizlenecek. Öte yandan cadde ve sokaklarda gezen mobil ilaçlama araçları da düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.
Elimizden geleni yapıyoruz
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, haşere ve kötü kokuyla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımız yaz mevsimi boyunca sineklerin ve kötü kokunun neden olduğu olumsuzlukları yaşamıyor. Böylece bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. İnşallah koronavirüs belasını da hep birlikte yenerek yazın keyfini hep birlikte çıkaracağız. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ferah ve huzurlu bir yaz geçirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyor, o güzel günler için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.