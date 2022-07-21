Çiftçilere Arpa Buğday Desteği! Resmi Gazetede Yayımlandı...

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, arpa buğday üretimi yapan ve Tarım Mahsulleri Ofisi'ne satan çiftçilere prim ödenecek. Satışlarını belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için 50 kuruş prim destek verilecek.