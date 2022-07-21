21 Tem 2022 - 13:27- Gündem

Çiftçilere Arpa Buğday Desteği! Resmi Gazetede Yayımlandı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, buğday ve arpalarını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satan Çiftçilere Prim Desteği Ödenecek.
Çiftçilere Arpa Buğday Desteği! Resmi Gazetede Yayımlandı... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, arpa buğday üretimi yapan ve Tarım Mahsulleri Ofisi'ne satan çiftçilere prim ödenecek. Satışlarını belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için 50 kuruş prim destek verilecek.
# Çiftçilere Arpa Buğday Desteği, çiftçi destekleri 2022, 2022 Çiftçi desteklemeleri

21 Tem 2022 - 13:27 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kira Sözleşmesi Yaparken Dikkat! Bunları Bilmeden Sözleşme İmzalamayın! İşte 5 önemli Kural... mask
Kira Sözleşmesi Yaparken Dikkat! Bunları Bilmeden Sözleşme İmzalamayın! İşte 5 önemli Kural...
KPSS-2022/1 Sonuçları Açıklandı... mask
KPSS-2022/1 Sonuçları Açıklandı...
TÜİK Yeni Verileri Açıkladı... Tüketici Güven Endeksinde Haziran Ayına Göre Artış Var! mask
TÜİK Yeni Verileri Açıkladı... Tüketici Güven Endeksinde Haziran Ayına Göre Artış Var!
ATO’dan Üyelerine Yeni Dijital Kolaylık! E-imza İle Genel Kurul Kararları Alabilecek... mask
ATO’dan Üyelerine Yeni Dijital Kolaylık! E-imza İle Genel Kurul Kararları Alabilecek...
Türkiye ile İran Arasında 8 Anlaşma İmzalandı... mask
Türkiye ile İran Arasında 8 Anlaşma İmzalandı...
Dolar/TL Kuru 2022 Rekorunu Kırdı! mask
Dolar/TL Kuru 2022 Rekorunu Kırdı!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL