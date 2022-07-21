21 Tem 2022 - 13:26- Belediyeler G: 21 Tem 2022 - 13:27

Mamak Lavanta Bahçesi’ne Ziyaretçi Akını...

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Mamak’ın göz bebeği Lavanta Bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçilere mor rengiyle görsel şölen sunan Lavanta Bahçesi’nde fotoğraf çekilen ziyaretçiler keyifli anılar biriktiriyor.
Mamak Lavanta Bahçesi’ne Ziyaretçi Akını... mask
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Ankara’nın doğu girişinde Gökçeyurt’ta oluşturulan Mamak Belediyesi Lavanta Bahçesi, sadece rengiyle değil kokusuyla da dikkat çekiyor. Bahçeye girmeniz değil yaklaşmanız yeterli bu eşsiz kokuyu alabilmeniz için… Lavantaların buram buram kokusuyla mest olan misafirler, çeşitli dekorlarla süslenen Lavanta Bahçesi’nde çektirdikleri fotoğraflara hayran kalıyor. Lavanta Bahçesi özellikle yeni evli çiftlerin düğün fotoğrafları için bulunmaz bir mekan… 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara’ya yeni bir soluk, yeni bir renk getiren Lavanta Bahçesi’ne başkentlileri davet ediyor. 

Başkan Murat Köse, “Lavanta Bahçemizin bugünlere gelmesinde MAKKOP Mamak Kadın Kooperatifi’nin emeği büyük. Ben Mamaklı hanımlarımıza teşekkür ediyorum ve Tüm Ankaralıları bu eşsiz manzarayı görmek için Lavanta Bahçemize bekliyorum” dedi.
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21 Tem 2022 - 13:26 - Belediyeler

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