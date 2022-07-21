Sincan’da Köylü Pazarları Açılıyor....

Sincan Köylü pazarları 22 Temmuz itibariyle haftanın 4 günü olmak üzere yeniden açılıyor. Köylü pazarları aracılığıyla, çiftçilerin ürettiği doğal ürünler doğrudan tüketici ile buluşuyor ve çiftçiler, ürettikleri ürünleri aracısız şekilde satarak gelir elde ediyor. Köyü pazarları, Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası iş birliği ile koordineli çalışma sonucunda kuruluyor. Üretici belgesi alan çiftçiler Sincan Zabıta Müdürlüğü’ne müracaat ederek köylü pazarında satış yapabiliyor.
ŞU NOKTALARDA KURULUYOR
Köylü pazarlarının kurulduğu noktalarsa şöyle: -Salı: Mevlâna Semt Pazarı
-Çarşamba: Menderes TOKİ Pazarı
-Cuma: Osmanlı Kapalı Semt Pazar yeri
-Pazar: Yenikent Kapalı Semt Pazarı
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.