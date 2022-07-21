Tatil Yolculuğunda 'Hava'yı Tercih Ettik!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatilinde havayolunu tercih edenlerin sayısını açıkladı. 8-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde uçak trafiğinin iç hatlarda 17 bin 108, dış hatlarda 26 bin 708 olduğunu belirterek, toplam iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 43 bin 816 olarak tespit edildiğini kaydetti.

Bayram süresince havalimanlarında yolcu yoğunluğunun yaşandığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, İç hatlarda 2 milyon 441 bin, dış hatlarda 4 milyon 237 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 678 bin yolcu uçakla seyahat ettiğini söyledi.

İSTANBUL'DA 3 MİLYONDAN FAZLA YOLCU UÇAKLA SEYAHAT ETTİ

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 3 bin 617, dış hatlarda 9 bin 764 olmak üzere toplam 13 bin 381uçak trafiğinin gerçekleştiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "'Kimse oradan uçmaz' denilen İstanbul Havalimanında; yolcu trafiği, iç hatlarda 562 bin 435, dış hatlarda 1 milyon 597 bin oldu. Toplamda ise 2 milyon 159 bin yolcu İstanbul Havalimanını tercih etti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında; iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 2 bin 817, dış hatlarda 3 bin 5, toplamda ise 5 bin 822 oldu. Yolcu trafiği, iç hatlarda 472 bin 368, dış hatlarda 461 bin 169, toplamda ise 933 bin 537 olarak gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANINDA 24 BİN 364 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Bin 824 uçak trafiğinin gerçekleştiği Ankara Esenboğa Havalimanının, toplam 249 bin 324 yolcuya hizmet verildiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Havalimanında da toplamda 141 bin 485 yolcunun seyahat ettiğini söyledi. Gaziantep Havalimanında 64 bin 389, Kayseri Havalimanında 81 bin 856 yolcunun uçakla yolculuk yaptığını aktaran Karaismailoğlu, bu yıl hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanında 24 bin 364 yolcuya, Tokat Havalimanında da 3 bin 474 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Kurban Bayramı tatilinde rekor üstüne rekor kıran Antalya Havalimanında ise iç hat yolcu sayısının 190 bin 789, dış hat yolcu sayısının 1 milyon 477 bin olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, toplamda 1 milyon 668 bin yolcunun seyahat ettiğini kaydetti. Karaismailoğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanında 324 bin 700, Muğla Dalaman Havalimanında 259 bin 296, Muğla Milas-Bodrum Havalimanında 226 bin 355 yolcu trafiği gerçekleştiğini sözlerine ekledi.