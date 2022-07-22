22 Tem 2022 - 10:02- Gündem G: 22 Tem 2022 - 10:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antrenör Guidetti’ye 'Turkuaz Kart'...

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti'ye, süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlayan "Turkuaz kart" verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antrenör Guidetti’ye 'Turkuaz Kart'... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de yer aldığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guidetti'ye Turkuaz kart verdi.

"TURKUAZ KART"IN SAĞLADIĞI AYRICALIKLAR

Turkuaz Kart, ülkeye katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen yüksek nitelikli iş gücü için tasarlanan ve Türkiye'yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek, ülkeye küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla geliştirildi.

Sahibine, Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı, Türkiye'ye çoklu giriş-çıkış hakkı ve uzun dönem ikamet izninin getirdiği bütün hakları sağlayan "Turkuaz Kart", aynı zamanda yabancının eş ve çocuklarına da ikamet hakkı veriyor.
# Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antrenör Guidetti’ye 'Turkuaz Kart'..., Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, Giovanni Guidetti Kimdir?, Giovanni Guidetti Nereli?
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Memur Maaşları Temmuz 2022 Zammıyla Kaç Lira Oldu? En Düşük ve En Yüksek Öğretmen, Hemşire, Polis, Bekçi, Astsubay Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Temmuz 2022 Zamlı Memur Maaşları... mask
Memur Maaşları Temmuz 2022 Zammıyla Kaç Lira Oldu? En Düşük ve En Yüksek Öğretmen, Hemşire, Polis, Bekçi, Astsubay Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Temmuz 2022 Zamlı Memur Maaşları...
Öğretmen Maaşları Temmuz 2022 Zammıyla Kaç Lira Oldu? En Düşük ve En Yüksek Öğretmen Maaşı Kaç TL? İşte Temmuz 2022 Zamlı Öğretmen Maaşları... mask
Öğretmen Maaşları Temmuz 2022 Zammıyla Kaç Lira Oldu? En Düşük ve En Yüksek Öğretmen Maaşı Kaç TL? İşte Temmuz 2022 Zamlı Öğretmen Maaşları...
O Banka Emekliye Anında 5.500 TL Nakit Para Ödüyor! İşte Emekli Maaş Promosyon Şartları! Hemen Başvur, Hemen Al… mask
O Banka Emekliye Anında 5.500 TL Nakit Para Ödüyor! İşte Emekli Maaş Promosyon Şartları! Hemen Başvur, Hemen Al…
Yapı Kredi Tüm Bankalara Promosyon Restini Çekti! Başvuran Emekliye Anında 5500 Lira Ödeme Yapılıyor! Tek Bir Şart Var… Hemen Başvurun! mask
Yapı Kredi Tüm Bankalara Promosyon Restini Çekti! Başvuran Emekliye Anında 5500 Lira Ödeme Yapılıyor! Tek Bir Şart Var… Hemen Başvurun!
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları! mask
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!
AFAD’dan Flaş Karar! Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı! Peki Yasak Hangi İllerde Geçerli? Ormanlık Alana Giriş Yasağı Ne Zamana Kadar Sürecek? mask
AFAD’dan Flaş Karar! Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı! Peki Yasak Hangi İllerde Geçerli? Ormanlık Alana Giriş Yasağı Ne Zamana Kadar Sürecek?
AFAD'dan 'Orman' Genelgesi! 31 Ağustos'a Kadar Yasaklanacak... mask
AFAD'dan 'Orman' Genelgesi! 31 Ağustos'a Kadar Yasaklanacak...
Migros Market’ten Çılgın İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Çılgın İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi!
Mutfak Tüp Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Aygaz, İpragaz, Mogaz ve Milangaz Tüp Fiyatları Kaç Lira? İşte Güncel Tüp Fiyatları… mask
Mutfak Tüp Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Aygaz, İpragaz, Mogaz ve Milangaz Tüp Fiyatları Kaç Lira? İşte Güncel Tüp Fiyatları…
Çalışmayan Ev Hanımlarına Emeklilik Müjdesi! Yaş Şartı Yok! En Az 4.686 TL Maaş Bağlanıyor! Hemen E-Devlet'ten Başvuru Yapın... mask
Çalışmayan Ev Hanımlarına Emeklilik Müjdesi! Yaş Şartı Yok! En Az 4.686 TL Maaş Bağlanıyor! Hemen E-Devlet'ten Başvuru Yapın...

22 Tem 2022 - 10:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tatil Yolculuğunda 'Hava'yı Tercih Ettik! mask
Tatil Yolculuğunda 'Hava'yı Tercih Ettik!
Kira Sözleşmesi Yaparken Dikkat! Bunları Bilmeden Sözleşme İmzalamayın! İşte 5 önemli Kural... mask
Kira Sözleşmesi Yaparken Dikkat! Bunları Bilmeden Sözleşme İmzalamayın! İşte 5 önemli Kural...
KPSS-2022/1 Sonuçları Açıklandı... mask
KPSS-2022/1 Sonuçları Açıklandı...
TÜİK Yeni Verileri Açıkladı... Tüketici Güven Endeksinde Haziran Ayına Göre Artış Var! mask
TÜİK Yeni Verileri Açıkladı... Tüketici Güven Endeksinde Haziran Ayına Göre Artış Var!
ATO’dan Üyelerine Yeni Dijital Kolaylık! E-imza İle Genel Kurul Kararları Alabilecek... mask
ATO’dan Üyelerine Yeni Dijital Kolaylık! E-imza İle Genel Kurul Kararları Alabilecek...
Türkiye ile İran Arasında 8 Anlaşma İmzalandı... mask
Türkiye ile İran Arasında 8 Anlaşma İmzalandı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL