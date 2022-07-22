Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek...

Pursaklar’da büyük bir değişim ve dönüşüme imza atan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Bakan Kurum’a hayata geçirilen, yapımı devam eden ve yapımı planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Ertuğrul Çetin beraberindeki heyetle birlikte ilçede hayata geçirilen ve yapımına devam eden projelerle ilgili gerçekleştirdiği sunumun ardından, Bakan Kurum’la görüş alış verişinde bulunarak, yeni yatırımlar için destek istedi.
‘‘Desteği ile her zaman yanımızda olan Değerli Bakanımıza ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum’’
Gerçekleştirilen ziyarete yönelik değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendiye, ilçemizde yaptığımız çalışmalar hakkında sunum yaptık. Desteği ile her zaman yanımızda olan Değerli Bakanımıza ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.