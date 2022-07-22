22 Tem 2022 - 11:32- Gündem G: 22 Tem 2022 - 11:33

Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde...

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Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Kızılcahamam Belediyesi tarafından Soğuksu Milli Parkı Atatürk Çamı Mevkiinde düzenlenen Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yılı Kutlama Programına katılarak, anlamlı günün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanmasına katkı sağladı.
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde... mask
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İlçe protokolünün hazır bulunduğu ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği programda kısa bir konuşma yapan Ankara Kulübü Derneği YKÜ Gürcan Maden, Ankara Kulübü'nün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Seymenlik geleneğini ve 27 Aralık ruhunu yaşatın” talimatıyla kurulduğunu belirterek, "16 Temmuz 1934'de Kızılcahamam'da incelemelerde bulunan ve burada bir çam ağacının altında bağdaş kurup dinlenen Atatürk'ün bu ziyaretinin anısına düzenlenen bu programda Ankara Kulübü Seymenleri olarak biz de yerimizi aldık.

Bizler, 27 Aralık 1919’da Dikmen sırtlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, 'Paşam seni görmeye geldik, bu vatan uğruna ölmeye geldik' diyen Ankaralı Seymenlerin torunlarıyız." ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında, Ankara Kulübü Derneği tarafından Kızılcahamam'da bir şube açıldığını belirten Maden, şubenin, başta Kızılcahamam'ın ve Ankara'nın olmak üzere tarihi ve geleneksel kültürel mirasın öneminin anlaşılmasına katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Kızılcahamam'ın Ankara'nın diğer ilçeleri gibi kültürel yönden oldukça zengin özelliklere sahip bir yerleşim bölgesi olduğunu ifade eden Maden, değerlerin yaşatılması, sahiplenilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması anlamında Kızılcahamam'a kazandırılan Ankara Kulübü Derneği Kızılcahamam Şubesi'ne ilçe halkı tarafından da sahip çıkılmasını istedi.

Maden, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a hem Ankara Kulübü şubesinin Kızılcahamam'a kazandırılmasını sağlayan destekleri için hem de bugüne kadar vermiş oldukları her türlü destek için teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de bu desteğin devam etmesini dilediklerini belirtti. 

# Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88 Yıl Dönümü Kutlamaları, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, ankara, ankara kızılcahamam
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22 Tem 2022 - 11:32 - Gündem

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