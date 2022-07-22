Tarımsal Destek Ödemeleri Bugün Hesaplarda! Bakan Kirişci Duyurdu...

Bakan Kirişci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bu ödemelerden en yüksek payı 68 milyon 234 bin TL ile "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" alırken, 9 milyon 236 Bin 854 TL Uzman Eller Proje Desteğine aktarıldığı, Serftirikalı Tohum Üretim Desteği'ne de 9 milyon 551 Bin 422 TL aktarılacağı kaydedildi.