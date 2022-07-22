Bakan Kirişci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bu ödemelerden en yüksek payı 68 milyon 234 bin TL ile "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" alırken, 9 milyon 236 Bin 854 TL Uzman Eller Proje Desteğine aktarıldığı, Serftirikalı Tohum Üretim Desteği'ne de 9 milyon 551 Bin 422 TL aktarılacağı kaydedildi.
22 Tem 2022 - 16:54- Gündem
Tarımsal Destek Ödemeleri Bugün Hesaplarda! Bakan Kirişci Duyurdu...
ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 87 milyon 22 bin 278 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.