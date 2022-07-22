22 Tem 2022 - 16:54- Gündem

Tarımsal Destek Ödemeleri Bugün Hesaplarda! Bakan Kirişci Duyurdu...

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ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 87 milyon 22 bin 278 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Tarımsal Destek Ödemeleri Bugün Hesaplarda! Bakan Kirişci Duyurdu... mask
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Bakan Kirişci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bu ödemelerden en yüksek payı 68 milyon 234 bin TL ile "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" alırken, 9 milyon 236 Bin 854 TL Uzman Eller Proje Desteğine aktarıldığı, Serftirikalı Tohum Üretim Desteği'ne de 9 milyon 551 Bin 422 TL aktarılacağı kaydedildi.
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22 Tem 2022 - 16:54 - Gündem

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