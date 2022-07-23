23 Tem 2022 - 11:19- Gündem G: 23 Tem 2022 - 11:20

Kızılay Kampları Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlıyor...

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Dayanışma, yardımlaşma ve gönüllülük kültürünü geliştirmek amacıyla uzun yıllardır hizmet veren Kızılay Kampları, bu yıl da 5 ilde 1053 gencin buluşma noktası oldu. Çiftçilik, hayvancılık, yazarlık, görsel sanatlar gibi içeriklerin anlatıldığı ve uygulandığı “Tematik Kamplar”da ise gençlerin kişisel gelişimleri destekleniyor.
Kızılay Kampları Gençlerin Gelişimine Katkı Sağlıyor... mask
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1936 yılından bu yana kamplarını gerçekleştiren Kızılay, her yıl binlerce çocuk, genç ve gönüllüsünü ağırlamaya devam ediyor. 2022 yılı kamplarına da hız kesmeden devam eden Kızılay, Ankara/Çamkoru, İstanbul/Heybeliada, Mersin/Silifke, Aydın/Efeler ve Osmaniye/Aslantaş’ta bir araya geldiği çocuk ve gençler için çeşitli aktivite ve eğitimler düzenliyor.

Kamplarında dayanışma ve yardımlaşma kültürünü aşılamak için çalışmalar yürüten Kızılay ayrıca Kızılaycılık, İlk Yardım, Kan ve Kök Hücre, Afetlerden Korunma Bilinci, Bağımlılıkla Mücadele, Yazarlık, İklim Değişikliği ile Mücadele, Üretim ve Tarım Bilinci eğitimleriyle farkındalık yaratıyor. Oryantring, Dev Salıncak, Macera Küpü, Paintball, Şehir Gezisi, Okçuluk, Tırmanma Duvarı, Drama, Müzik, Halk Oyunları ve Görsel Sanatlar gibi aktivitelerle çocuk ve gençlerin sosyalleşme ve gelişimlerine katkı sağlıyor.  

Genel ve Tematik Kamplardan 2022’de 1053 Genç Yararlandı 

Ankara, İstanbul, Mersin, Aydın ve Osmaniye’de gerçekleştirilen genel yaz kamplarının yanı sıra çeşitli alanlarda tematik kamplar da düzenleyen Kızılay hem gençlerin ilgi alanlarına hitap ediyor hem de farklı konularda farkındalık oluşturuyor. 2022 yılı itibariyle toplam bin 53 genç ve çocuğu kamplarında ağırlayan Kızılay, her yıl daha fazla kişiye ulaşabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. 

Kızılay bu yıl “Uluslararası İklim Değişikliği Kampı” ile yaşanabilir bir çevre için yapılan çalışmalara destek oluyor, “ Teknolojisiz Üretim Kampı” ile çiftçilik ve hayvancılığa dair bilgi birikimini paylaşıyor, “Çizgilerle Hilal-i Ahmer Kampı” ile görsel sanatlar alanında yetenekli öğrencilerin çalışmalarını hayata geçirmelerine olanak sağlıyor, “Yazarlık Kampı” ile Sosyal Bilimler Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin Kızılay, Gönüllülük ve İyilik temalarını edebiyatla buluşturmasına yardımcı oluyor ve “Engelsiz Kamp” ile özel gençlerin sosyal uyum ve psikolojik iyileşmelerine destek veriyor.

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23 Tem 2022 - 11:19 - Gündem

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