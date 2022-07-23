23 Tem 2022 - 11:41- Gündem G: 23 Tem 2022 - 11:42

Bakanlık Sendikalı İşçi Sayısını Yayımladı! %4,14 Artış Var...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlık Sendikalı İşçi Sayısını Yayımladı! %4,14 Artış Var... mask
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ANKARA (İGFA) - 2022 Yılı Temmuz dönemi istatistiklerine göre; bir önceki Ocak dönemine kıyasla toplam işçi sayısı yüzde 4,53 oranında artarak 15 milyon 987 bin 428’e ulaştı. Sendikaya üye işçi sayısı ise yüzde 4,14 oranında artışla 2 milyon 280 bin 285’e yükseldi. Sendikalaşma oranı 14,26 olarak gerçekleşti.

Ocak döneminde yayımlanan İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayıları Hakkında İstatistiklere göre toplam işçi sayısı 15 milyon 294 bin 362’ye, sendikalara üye toplam işçi sayısı da 2 milyon 189 bin 645’e ulaşmış, sendikalaşma oranı ise 14,32 olarak gerçekleşmişti.
# Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlık Sendikalı İşçi Sayısını Yayımladı! %4, 2022 Sendikalı İşçiler

23 Tem 2022 - 11:41 - Gündem

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