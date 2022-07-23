23 Tem 2022 - 13:58- Gündem G: 23 Tem 2022 - 13:59

Etimesgut Belediyesi Kırgızistan'a Atatürk Kreşi İnşa Etti...

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Etimesgut Belediyesi Tanrı Dağları eteklerindeki kardeş şehri Narın'a kreş ve anaokulu inşa etti. 250 Kırgız balasının egitim alacağı okulun adına da Atatürk adını verilirken okula ayrıca Atatürk köşesi de yapıldı.
Etimesgut Belediyesi Kırgızistan'a Atatürk Kreşi İnşa Etti... mask
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve belediye meclis üyeleri Narın'a giderek okulun açılışını yaptı. Törene katılan Kırgızistanlı bir anne "Atatürk'ün adını taşıyan bu kreş ve anaokulu sizin lideriniz, kurucunuz Atatürk gibi idealist, vatansever Kırgız balalar yetişecektir" dedi. Kreş açılışı Narın'da bayram havasında kutlandı.

Açılışa Belediye Başkanı Enver Demirel'in yanı sıra Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Narın Valisi Altınbek Ergeşov, Narın Belediye Başkanı Kanbolat Tutuev ve belediye meclis üyeleri ve Narın sakinleri katıldılar.

BAĞLARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK

Açılışta konuşan Başkan Demirel şunları kaydetti: " İnsanların hayatlarında önemli dönüm noktaları vardır. Önemli günlerden birini yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Ülkemizden 5 bin kilometre uzakta böyle bir anaokulunun yapılması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Duygulu bir gün taşıyorum. Burda okuyacak çocukların Türkiye- Kırgızistan dostluğuna büyük hizmet edeceklerine inanıyorum. Aynı atanın evlatlarıyız. Bizler Kırgız halkıyla amca çocuklarıyız.

Türk dünyasına selam olsun. Birbirimizi sevmek zorundayız, bir beraber olmak zorundayız.

Okulun adına kurucumuz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verdik. Atatürk idealleri hedefleri olan bir devlet adamıydı. O ideallerinden biri de Türk cumhuriyetleriyle zamanı geldiğinde bir araya gelineceğiydi. İşte bugün ATA'mızın o idealleri doğrultusunda önemli hizmet yapılmıştır. Okulumuzun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kırgızistan arasında bağları daha da güclendireceğine inanıyor, okulun kardeş Kırgız halkına hayırlı olmasını diliyorum".

İHTİYAÇ VARDI

Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan da konuşmasında kreş ve Anaokulunun bölge için büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

BAYRAM HAVASI YAŞANDI

Narın Valisi ve Belediye Başkanı da Türkiye ile kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, "Bugün bizim için bayramdır. Kardeşlerimizin yaptığı okulda balalarımız güzel eğitim alacak, şehrimiz ve ülkemiz için güzel calışmalar yapacaklar. Belediye Başkanı Enver Demirel'e Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandılar.

Başkan Demirel'e Kırgızistan Bakanlar kurulu teşekkür belgesi ve Narın hemsehrilik belgesi verildi. Demirel ve protokol üyeleri daha sonra kreşte incelemelerde bulunarak Kırgız çocukları ve verileriyle bir araya geldiler.

2018'DE KARAR ALINDI

2018 yılında araştırma ve inceleme gezisine gelen Başkan Demirel başkanlığındaki belediye meclis üyelerine O dönemin Narın Valisi ve belediye başkanından kreş yapılması yönünde talep gelmiş, belediye meclisi de oy birliğiyle karar almıştı. Etimesgut Belediyesi İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alarak ihaleye çıktı ve inşaatını tamamladı.

Tanrı Dağı eteklerinde yer alan Narın 40 bin nüfusuyla Kırgizistan 7 ilinden en küçüğü durumunda. Ekonimisi arım ve hayvancılığa dayalı Narın'da büyük bir okul ihtiyacı bulunurken mevcut okul binalarının da çok eski olması dikkat çekiyor.

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23 Tem 2022 - 13:58 - Gündem

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