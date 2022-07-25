25 Tem 2022 - 16:34- Gündem

Polis Akademisi 2 Bin 500 Öğrenci Alacak...

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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) alınacak 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrencinin alımına ilişkin duyurduğu ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Polis Akademisi 2 Bin 500 Öğrenci Alacak... mask
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ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2022-2023 eğitim öğretim yılı için alınacak 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı için başvurular, 25 Temmuz-5 Ağustos 2022'de "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girerek yapılacak.

Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
# Polis Akademisi 2 Bin 500 Öğrenci Alacak..., Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
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25 Tem 2022 - 16:34 - Gündem

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