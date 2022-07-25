En Uzun Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Pursaklar'da Olacak...

İlçenin yaşama kalitesin artıracak projeleri bir bir hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi'nin içinden başlayarak, Saray Mahallesine kadar devam eden ve gidiş dönüş 2 bin 200 metre uzunluğu ile ilçenin en uzun yürüyüş ve bisiklet yolu unvanına sahip olacak alanda çalışmalar soluksuz devam ediyor.
En kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, ilgili birim müdürleriyle birlikte yürüyüş ve bisiklet yolunda incelemelerde bulundu.
‘‘Sonuna geldik, en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız’’
İlçenin gelişimi, değişimi ve dönüşümü için çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "En uzun yürüyüş ve bisiklet yolu yapım çalışmalarımızı yerinde inceledim. Burada yapacağımız peyzaj düzenlemeleriyle aydınlatma, ağaçlandırma ve oturma alanlarıyla Pursaklar halkının yeni yaşam alanı haline dönüştürüyoruz. Sonuna geldik, en kısa zamanda hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize değer katacak, bakanlara kendini hayran bırakacak bir yer haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.