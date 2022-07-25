25 Tem 2022 - 22:20- Gündem

Meteoroloji uyarmıştı, korkulan oldu! Orman yangını!

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Aydın'ın Söke ilçesi Argavli bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye yanı sıra uçak ve helikopterle sevk edildi.
Meteoroloji uyarmıştı, korkulan oldu! Orman yangını! mask
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Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Yangın Aydın'ın Söke ilçesi Argavli bölgesinde ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre saat 18;30 sıralarında ormanlık alanda dumanların çıktığını görevler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman itfaiyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyes'ine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdürlük yangının başlaması dolayısıyla bölgeye uçak ve helikopterleri bölgeye sevk etti.

Söndürme ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor

25 Tem 2022 - 22:20 - Gündem

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