Meteoroloji uyarmıştı, korkulan oldu! Orman yangını!

Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Yangın Aydın'ın Söke ilçesi Argavli bölgesinde ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre saat 18;30 sıralarında ormanlık alanda dumanların çıktığını görevler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman itfaiyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyes'ine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdürlük yangının başlaması dolayısıyla bölgeye uçak ve helikopterleri bölgeye sevk etti.

Söndürme ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor