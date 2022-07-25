Meteoroloji uyarmıştı, korkulan oldu! Orman yangını!

Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Yangın Aydın'ın Söke ilçesi Argavli bölgesinde ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre saat 18;30 sıralarında ormanlık alanda dumanların çıktığını görevler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman itfaiyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyes'ine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdürlük yangının başlaması dolayısıyla bölgeye uçak ve helikopterleri bölgeye sevk etti.
Söndürme ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.