26 Tem 2022 - 16:30- Belediyeler

Sincan Belediyesi’nde En Düşük Maaş 6 Bin 600 Lira Oldu...

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Sincan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücreti 5 bin 500 lira olarak açıklamasının ardından belediye çalışanlarının maaşlarına zam yaptı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, belediyede en düşük maaşın 6 bin 600 lira olduğunu açıkladı.
Sincan Belediyesi’nde En Düşük Maaş 6 Bin 600 Lira Oldu... mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, asgari ücret zam oranını yüzde 30 olarak açıklamasının ardından belediyeler de çalışanlarının maaşlarına zam yapmaya başladı. Asgari ücret zammı sonrasında yeni asgari ücret 5 bin 500 Türk lirası olarak belirlendi. Sincan Belediyesi, yüksek enflasyonu da dikkate alarak, personel maaşını asgari ücretin de üzerinde arttırdı. Sincan Belediyesi ve kamu şirketi olan Sinkent LTD ŞTİ ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda 5 bin 132 lira olan en düşük maaş 6 bin 600 liraya çıkartıldı.

MÜJDEYİ BAŞKAN MURAT ERCAN VERDİ

Belediye Başkanı Murat Ercan, müjdeyi şöyle duyurdu:“1.1.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Belediye İş Sendikamız ve Hizmet İş Sendikası arasında bir toplu sözleşme imzalamıştık. Tabi aradaki gelişmeler, küresele sistemdeki gerilimlerin yol açtığı artışlardan dolayı Cumhurbaşkanımız asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkardı. Biz de buna kayıtsız kalmadık ve birtakım çalışmalar yaptık. Noktayı koyduk. İmkanlarımız doğrultusunda en yüksek maaşı vermeye çalışıyoruz. 179 lira 31 kuruş olan günlük yevmiye miktarını 241 lira 15 kuruşa yükselttik. Yani 5 bin 132 lira olan en düşük maaşı 6 bin 614 liraya çıkarmış olduk.

Kadrolu çalışanlarımızı da bu ek protokolle maaşlarına düzenleme yaptık. Onlarında yevmiyelerine ciddi bir artış oldu. Alın terini, emeğini esirgemeyen tüm çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun.”

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26 Tem 2022 - 16:30 - Belediyeler

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