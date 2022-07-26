26 Tem 2022 - 16:30- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg Son Çeyrekte Seri Üretime Hazır...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil Togg'un bu yıl içerisinde piyasaya çıkarılacağını belirtirken, fiyatı konusunda "Şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz, üretim süreci devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg Son Çeyrekte Seri Üretime Hazır... mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan fabrika inşaatı çalışmaları süren yerli otomobil TOGG'un ne zaman yollarda görüleceği ve fiyatının ne olacağı sorularına karşılık Erdoğan, "Onları bana hemen sorarsan bu doğru olmaz. Togg'un üretim süreci devam ediyor. İnşallah yani hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp ondan sonra da keyfini beraberce tatmak" dedi.

"BU YILIN SON ÇEYREĞİNDE İLK ARAÇLAR BANTTAN İNECEK"

Gemlik'te fabrika inşaatı çalışmalarının Temmuz 2020'de başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu andaki durumda boya tesisi, gövde tesisiyle, 1,6 kilometrelik test pistinin tamamlandığını kaydetti. Fabrikadaki montaj tesisinin yüzde 98'inin tamamlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gemlik'te 250 robot parçalı denemelerin ardından deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı.

Avrupa'nın en temiz boyahane tesisinde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Montaj tesisinde ise ekipman kurulumu tamamlanarak devreye alma çalışmaları da bu arada başladı. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. Tesislerin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim araçlar, bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek" diye konuştu.

Türkiye'de, otomobilin bataryasının üretiminin yapılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, motor gücü 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için daha önce yüzde 60 olarak uygulanan elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisini yüzde 10'lara kadar düşürdüklerini kaydetti.

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26 Tem 2022 - 16:30 - Gündem

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