26 Tem 2022 - 14:09- Belediyeler G: 26 Tem 2022 - 14:10

Kahramankazan Salı Pazarı Ahilik Geleneklerine Göre Açılıyor...

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Kahramankazan’ın her hafta salı günleri ahilik kültürüne uygun olarak dualarla açılan meşhur Salı Pazarı, Ankara’nın değişik ilçelerinden alışveriş için gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Kahramankazan Salı Pazarı Ahilik Geleneklerine Göre Açılıyor... mask
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde ahilik geleneğini yaşattıklarını ifade ederek, tüm Ankaralıları Salı Pazarı’na davet etti. İlçe esnafını bir an olsun yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediyesi, ilçede her hafta salı günleri kurulan Salı Pazarı’nın açılışını dualar ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile gerçekleştiriyor. Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da pazarın açılış duasına katılıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da zaman zaman pazarcı esnafı ve vatandaşlarla birlikte dua ederek pazarın açılışını gerçekleştiriyor. Din görevlileri eşliğinde yapılan duanın ardından açılan Salı Pazarı’nda vatandaşlar alışveriş yapmaya başlıyor. Meşhur Salı Pazarı’na Kahramankazan’ın yanı sıra başkentin değişik ilçelerinden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 

Başkan Oğuz’dan davet 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak ilçe esnafının sürekli olarak yanında olduklarını belirterek, “Pazarcı kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda alışveriş yapmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Salı Pazarı’nı dualarla açıyoruz. Ahilik kültürünü ilçemizde yaşatıyoruz. Pazarımızın bereketinin artması için rabbimize dua ediyoruz. Ayrıca, pazarımız sürekli olarak temizleniyor ve hijyenik şekilde hizmet veriyor. Tüm Ankaralıları pazarımıza alışveriş yapmak için davet ediyoruz” diye konuştu.

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26 Tem 2022 - 14:09 - Belediyeler

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