27 Tem 2022 - 09:56- Belediyeler G: 27 Tem 2022 - 09:57

Altındağ'ın Altınbis'i Çok Sevildi...

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 Başkent Millet Bahçesi'nde hizmet vermeye başlayan Akıllı Bisiklet Sistemi ALTINBİS, başkentlilerin gözdesi oldu
Altındağ'ın Altınbis'i Çok Sevildi... mask
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3 ayda, 7 bin aktif üye sayısına ulaşan Altınbis Başkentin yeni favorisi oldu. Teknolojik yeniliklerin öncüsü Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen dijital bisiklet kiralama sistemi "Altınbis” kullanıcıların büyük beğenisini topladı. Altınbis uygulamasının aktif üye sayısı 7 bine ulaştı. Altınbis uygulamasının kısa sürede büyük ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağ'ı her bakımdan öne çıkarmak için teknolojiyi yakından takip ediyor ve tüm yenilikçi gelişmeleri Altındağ'da hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Millet Bahçesi'nde bisiklet kiralayıp gezme uygulaması, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyordu. Hem işlemleri kolaylaştırmak hem de yoğunluğu biraz olsun hafifletmek için kiralama işlemini dijital platforma taşıdık. Çok doğru bir iş yaptığımızı şimdi daha iyi anlıyoruz. Uygulama büyük ilgi gördü. Vatandaşların hem hayatı kolaylaştı, hem de zaman kazandırdı." dedi. 

ALTINBİS'LE KİRALAMA ÇOK KOLAY "

Altınbis" isimli uygulama sayesinde, alanda bisiklet kiralamak isteyen vatandaşlar, kaç adet bisiklet olduğunu, kaç tanesinin hareket halinde olduğunu ve kaç tanesinin kiralanmaya müsait olduğunu cep telefonlarından görebiliyor. Kiralama aşamasından sonra ise kullanım süresini ve bakiyesini yine cep telefonundan takip edebiliyor.

Uygulama ayrıca, bisikleti kiralayan kişinin, olası bir arıza durumunu, yine cep telefonundan çevrimiçi olarak bildirebilmesine imkan tanıyor. Uygulamayı telefonuna indiren her kullanıcının rahatlıkla kullanabildiği Altınbis, turistler için de büyük kolaylık... Çünkü uygulamaya İngilizce olarak da hizmet veriyor. Altınbis uygulaması, Google Play ve AppStore'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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27 Tem 2022 - 09:56 - Belediyeler

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