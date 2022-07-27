27 Tem 2022 - 10:44- Gündem G: 27 Tem 2022 - 10:45

Halk Ekmek’te E-Ticaret Dönemi...

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Başkentte bir ilke daha imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Alışverişin Adresi” sloganıyla Halk Ekmek Fabrikası, Kadın Kooperatifleri ve Yerli Birlikler tarafından üretilen ürünleri elektronik ticaret (e-ticaret) ortamında geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.
Halk Ekmek’te E-Ticaret Dönemi... mask
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Başkentte yerli üretimi artırmak amacıyla ‘Başkent Market’ modelini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası şimdi de hem kendi üretimi olan ürünleri hem de Kadın Kooperatifleri ve Yerli Birlikler tarafından üretilen uygun fiyatlı ürünleri elektronik ticaret (e-ticaret) uygulaması ile daha geniş kitlelere ulaştıracak. Bütçe dostu ürünlerin kolay erişilebilir olması amacıyla harekete geçen Halk Ekmek Fabrikası, “Güvenli Alışverişin Adresi” sloganıyla e-ticaret dönemini başlattı.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ TÜM TÜRKİYE İLE BULUŞUYOR

Başkent Marketlerde ve satış mağazalarında satılan taze, hijyenik ve yerli ürünler, “www.baskentmarket.com.tr” adresi üzerinden online olarak satışa sunulurken, kargo ile Türkiye’nin her yerinden sipariş verilebilecek. Yeni uygulama ile Kadın Kooperatifleri ve Yerli Birliklere destek sağlamayı amaçlayan Halk Ekmek Fabrikası kendi ürettiği ürünleri de vatandaşlara daha kolay ulaştıracak. Halk Ekmek’te e-ticaret dönemini başlatarak bir ilke daha imza attıklarını belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi, şu bilgileri verdi:

“Online satışta ilk adımı attık. Fabrikamızın güvencesi altında e-ticaret sistemine geçme kararı aldık. Halk Ekmek Fabrikasının ve üretici kooperatiflerin ürettiği ürünleri online satış sitemize yükledik. Türkiye’nin kurumsal markalarından biri olan Halk Ekmek Fabrikası’nın gerek kendi ürettiği gerekse üretici kooperatiflerin ürettiği kaliteli yöresel ürünlerini ülke çapında geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz.

E-ticaret uygulamamız Başkent Market GİMAT Şubesi’nden gerçekleştirilecek. Ambalajlı ürünlerin dışında glütensiz ürünlere de ver verdik. Dönemsel ve mevsimsel olarak gelecek talepler de değerlendirilerek ürün sayısını önümüzdeki süreçte artırmayı planlıyoruz. Halkımız sağlıklı ve hijyenik ortamda üretilen ürünleri raf fiyatından alma imkânı bulacak.”

PANDEMİ SÜRECİNDE HALK EKMEK ÜRÜNLERİNE EN KOLAY ULAŞIM İMKÂNI

Elektronik ticaret sisteminin özellikle pandemi sürecinde Türkiye’de ve dünyada hızlı bir ivme kazanmasının ardından çalışmalarını hızlandıran Ankara Halk Ekmek Fabrikası, glütensiz ürünler dahil toplamda 82 adet ürünü www.baskentmarket.com.tr adresi üzerinden satışa sundu. Halk Ekmek güvencesiyle satışı planlanan ürünlere ait içindekiler kısmı, besin değer tablosu, alerjen uyarısı gibi zorunlu bilgiler de kurumsal satış birimi tarafından hazırlanarak e-ticaret sayfasına yüklendi.

ÜRÜNLER GİMAT BAŞKENT MARKET’TEN HAZIRLANARAK KARGOYA VERİLİYOR

ABB, fabrikada üretilen ambalajlı ürünler ile kooperatiflerin yöresel ürünlerini kargo ile vatandaşlara daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırmak amacıyla Başkent Market Gimat Şubesi’nde özel bir paketleme ve kargo alanı oluşturdu. Vatandaşlar tarafından online alışveriş sitesi üzerinden verilen siparişler özenle hazırlanarak anlaşma yapılan kargo firması aracılığıyla Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırılacak. E-ticaret kapsamına alınan yöresel ürünler için kooperatiflerle ek protokol ve sözleşmeler yapılırken, üretici kooperatifleri ile de e-ticarette yer alan ürünler için yüzde 4-5 oranında iskonto yapılması kararı alındı.

Kargo ücretinin sipariş veren vatandaşa ait olacağı uygulamada satışa sunulan tüm ürünler Başkent Marketlerdeki raf fiyatı üzerinden geçerli olacak. Sanal alışveriş sisteminde kargo kaynaklı sıkıntılar yaşanmaması için sıvı ve cam türü ürünlerin satışı yapılmazken, kusurlu gönderilen ürünlerden kooperatifler sorumlu olacak.

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27 Tem 2022 - 10:44 - Gündem

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