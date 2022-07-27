Keçiören'de Yaz Akşamlarının Vazgeçilmezi Atatürk Botanik Bahçesi...

Burayı sık sık ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Altınok, “Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan nezih bir mekân.

Şehrin stresli ortamından uzaklaşmak isteyenler tarafından özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Oksijen deposu vahamız yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle rengârenk bir manzara da sunuyor. Burası yaz kış güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.” dedi.​