Keçiören'de Yaz Akşamlarının Vazgeçilmezi Atatürk Botanik Bahçesi...

Burayı sık sık ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Altınok, “Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan nezih bir mekân.
Şehrin stresli ortamından uzaklaşmak isteyenler tarafından özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Oksijen deposu vahamız yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle rengârenk bir manzara da sunuyor. Burası yaz kış güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.