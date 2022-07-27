ANKAPARK'ta Oluşan Kamu Zararına Suç Duyurusu! İşte O Açıklama...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından bir kısmı hizmete açılan ancak 2019 yerel seçimlerinin ardından bir hayalet parka dönüştürülen ANKAPARK hakkında tartışmalar sürerken ABB AK Parti Grup Başkan Vekili, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, diğer ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve basın mensupları ile beraber aslında dünyanın ikinci büyük tematik parkı olmaya aday ANKAPARK’ta incelemelerde bulundu.

Kuruyan ağaçlar, parçalanan, eskiyen, yıpranan oyuncaklar, demirbaşlar… Başkan Murat Köse, göz göre göre bir harabeye dönüştürülen ANKAPARK’ta basın açıklaması yaptı.

“Ankara Büyükşehir Yönetiminde, enkaz edebiyatı yaparak dördüncü yılına giren Sayın Yavaş, bu dört yılda verdiği sözlerin hiçbirini yapmadığı gibi milli servet olan Ankapark gibi böyle devasa bir vizyon projeyi maalesef, şahsi hırsından devri sabık yaparak harabeye çevirmiştir” diyen ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, ANKAPARK’ın işletilmesi bir yana özenle korunmamasına da dikkat çekti.

Başkan Murat Köse, “Ankapark’taki tüm oyuncaklar ve demirbaşlar Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilerek bu mekanlara yerleştirilmiştir ve bunların hepsi önce Ankara Büyükşehir sonra AOÇ’nin malıdır. İşletmesi, çalıştırması bir yana ki böyle bir vizyonun ve becerinin olmadığı atık çok net herkes biliyor, Ankapark’taki oyuncaklar ve donanımlar bu süreçte en azından korunmalıydı. Doğal ortamdan etkilenmelerinin önüne geçecek önlemler alınmalıydı. Dışarda bulunan oyuncakların, yağmurdan, kardan güneşten etkilenmemeleri için basit tedbirler alınabilirdi” diye konuştu.

ABB AK Parti Grup Başkan Vekili, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "ANKAPARK'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Başkan Murat Köse, “Ankapark’ı enkaz haline getirilmesine sebep olan Sayın Mansur Yavaş’dır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde bir önerge vererek komisyon marifeti ile Ankapark’taki oluşturulan kamu zararının tam olarak tespit edilmesini ve sorumluların cezalandırılması, oluşan kamu zararını ödemesi açısından da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın bilerek isteyerek ANKAPARK’ı çürümeye bıraktığını söyleyen Başkan Murat Köse, “Aslında defalarca kendisine ‘Burayı harabe bir parka dönüştürme beceremiyorsan ver biz yapalım’ dememize rağmen şimdi bakıyoruz o tahribat daha da artmış. Buranın güvenliği asla sağlanmadı. Sağlansa bu tahribat olur muydu? Hırsızlık vakaları olmuş, onlara da bakacağız. Nasıl olmuş bu hırsızlıklar? Maalesef bilerek isteyerek buranın tahrip olması sağlanmıştır” dedi.

Başkan Murat Köse, ANKAPARK’ın Ankara ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, ” Dünyanın her tarafında bu tür tematik parklar var. Burası Ankara’nın değerini artıracaktır. Ama Sayın Mansur Yavaş kendisinin dünya şehirleriyle yarışacak tek bir projesi yokken burayı da bu hale getirmiştir. Bir an evvel Ankara Büyükşehir Belediyesi burayı tekrar hizmete geçirmelidir. Yapamıyorsa tekrar söylüyoruz, beceremiyorsa biz yaparız” dedi.