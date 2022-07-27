27 Tem 2022 - 14:24- Belediyeler G: 27 Tem 2022 - 14:25

Sincan Bebek Kütüphanesi’nde Yaz Dönemi Dolu Dolu Geçiyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi’ne yaz döneminde de yoğun ilgi var. Çocuk gelişimini destekleyici eğitimlerin ve faaliyetlerin yer aldığı Bebek Kütüphanesi’nde çocuklar ve anneler için dolu dolu bir program uygulanıyor.
Sincan Bebek Kütüphanesi’nde Yaz Dönemi Dolu Dolu Geçiyor... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz’in hayatını anlatan derslerle değerler eğitimine katkı sağlanıyor. Açtığı kütüphanelerle Sincan’ı adeta bir kütüphaneler kenti haline getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Bebek Kütüphanesi ile de özellikle 0-3 yaş döneminin kitapla tanışmasını sağladı.

Sincan Belediyesi olarak çocukların kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaştan itibaren tanışması; okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefiyle bir dizi etkinlikler düzenlenen Bebek Kütüphanesi’nde yaz dönemi yoğun bir şekilde geçiyor.

Bebekler ve ailelerinin eğitici-öğretici etkinliklerle zaman geçirme fırsatı yakaladığı Bebek Kütüphanesi’nde 0-3 yaş için yapılan Bebek Atölyesi yoğun ilgi görüyor. Anne ve bebeklerin birlikte danslar ve geliştirici etkinlikler yaptığı atölyelerin yanında “Değerlerimle Büyüyorum” başlığı altında her hafta bir değer öğretiliyor çocuklara. 

4-5 YAŞ GRUBU İÇİN KUR’AN-I KERİM DERSLERİ 

Ailelerden gelen talep üzerine 4-5 yaş için açılan manevi eğitim sınıflarında değerler eğitimi ve sevgi dersi veriliyor. Çocuklar hem Peygamber Efendimizin hayatını öğreniyor hem de Kur'an eğitimi alıyor. Ayrıca çocuklar burada yaş gelişimine uygun şekilde namaz kılmayı ve dua etmeyi de öğreniyorlar.

# Sincan Bebek Kütüphanesi’nde Yaz Dönemi Dolu Dolu Geçiyor..., ankara, ankara sincan, sincan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi... mask
Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi...
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor... mask
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor...
Pursaklar'ın Farkı Sokaklarda... mask
Pursaklar'ın Farkı Sokaklarda...
Keçiören'de Yaz Akşamlarının Vazgeçilmezi Atatürk Botanik Bahçesi... mask
Keçiören'de Yaz Akşamlarının Vazgeçilmezi Atatürk Botanik Bahçesi...
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Bu Hafta Dikmen’de... mask
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Bu Hafta Dikmen’de...
Her Şey Temiz Bir Mamak İçin... mask
Her Şey Temiz Bir Mamak İçin...
Çankayalı Bebeklere Armağan... “Hoş Geldin Bebek ” mask
Çankayalı Bebeklere Armağan... “Hoş Geldin Bebek ”
Altındağ'ın Altınbis'i Çok Sevildi... mask
Altındağ'ın Altınbis'i Çok Sevildi...
Kahramankazan Salı Pazarı Ahilik Geleneklerine Göre Açılıyor... mask
Kahramankazan Salı Pazarı Ahilik Geleneklerine Göre Açılıyor...
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için Başvuru Süresi Uzatıldı... mask
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için Başvuru Süresi Uzatıldı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Temmuz 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Temmuz 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi... mask
Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi...
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor... mask
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor...
Pursaklar'ın Farkı Sokaklarda... mask
Pursaklar'ın Farkı Sokaklarda...
Keçiören'de Yaz Akşamlarının Vazgeçilmezi Atatürk Botanik Bahçesi... mask
Keçiören'de Yaz Akşamlarının Vazgeçilmezi Atatürk Botanik Bahçesi...
Halk Ekmek’te E-Ticaret Dönemi... mask
Halk Ekmek’te E-Ticaret Dönemi...
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Bu Hafta Dikmen’de... mask
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Bu Hafta Dikmen’de...
Her Şey Temiz Bir Mamak İçin... mask
Her Şey Temiz Bir Mamak İçin...
Kahramankazan Salı Pazarı Ahilik Geleneklerine Göre Açılıyor... mask
Kahramankazan Salı Pazarı Ahilik Geleneklerine Göre Açılıyor...
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için Başvuru Süresi Uzatıldı... mask
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için Başvuru Süresi Uzatıldı...

27 Tem 2022 - 14:24 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi... mask
Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi...
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor... mask
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor...
Pursaklar'ın Farkı Sokaklarda... mask
Pursaklar'ın Farkı Sokaklarda...
Keçiören'de Yaz Akşamlarının Vazgeçilmezi Atatürk Botanik Bahçesi... mask
Keçiören'de Yaz Akşamlarının Vazgeçilmezi Atatürk Botanik Bahçesi...
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Bu Hafta Dikmen’de... mask
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Bu Hafta Dikmen’de...
Her Şey Temiz Bir Mamak İçin... mask
Her Şey Temiz Bir Mamak İçin...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL