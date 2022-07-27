Alçak Saldırı! Türkiye'den Irak'a Nota!

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmayan saldırının en sert şekilde kınandığı ve sorumlularının biran önce adalet önüne çıkarılmasının beklendiği ifade edildi.

Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildiği açıklamada, "Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür.

Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı gibi Irak’ta Musul’un kuzeydoğusundaki El-Hadba semtinde bulunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına gece saatlerinde 2 adet roket düşmüş, olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana gelmişti.